PM registra 223 acionamentos relacionados a crimes eleitorais em todo o Paraná

Redação Bem Paraná

Cerca de 10 mil policiais militares foram empregados durante a Operação Eleições 2018 – 1º Turno, em todos os 399 municípios do estado, e o resultado de quase de 48 horas de atuação resultou em 223 acionamentos, 114 encaminhamentos e 80 Termos Circunstanciados lavrados. O período compreende do início da madrugada de sábado (06/10) até às 21 horas deste domingo (07/10). Do total, na Capital e Região Metropolitana, foram 72 acionamentos e 26 encaminhamentos.

“Considerando a complexidade dessa eleição, o número de candidatos, entendo que o pleito eleitoral foi tranquilo e o quantitativo de flagrantes também foi pequeno se comparado a outros momentos. O resultado do trabalho foi muito bom, foi efetivo, por isso nós temos que agradecer aos policiais militares por todo o empenho e dedicação aplicados, pois graças ao trabalho deles tivemos um pleito pacífico”, avalia a Comandante-Geral da PM, coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha.

O reforço do policiamento foi voltado ao combate de crimes e contravenções eleitorais e outras irregularidades, em apoio à Justiça Eleitoral, principalmente para coibir o derramamento de propaganda eleitoral próximo aos colégios eleitorais e boca de urna. O policiamento alcançou os 4.790 locais de votação e dos 26.119 seções eleitorais do Estado. Somente na Capital e na Região Metropolitana cerca de 500 viaturas foram empregadas. Em todo o estado, foram mais de 1.790 viaturas e mais de 10 mil policiais militares.

A PM contou com a atuação das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAMs), das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAMs), do Serviço Velado das unidades da Corporação. Unidades especializadas prestaram apoio aos batalhões e Companhias Independentes. Também houve o emprego de tecnologia para auxiliar no acompanhamento do pleito eleitoral. O trabalho preventivo nas ruas e nas proximidades dos locais de votação resultaram, ainda, na apreensão de 45.967 panfletos/santinhos, 13.831 adesivos e 22 bandeiras.

A PM utilizou três unidades de Comando e Controle Móvel nas cidades de Marechal Cândido Rondon (PR) e Curitiba (PR), esta última em frente ao Colégio Estadual do Paraná, além de câmeras no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e em frente à Polícia Federal.

Durante todo o dia, as equipes policiais reforçaram o policiamento ostensivo e estabeleceram pontos base em locais estratégicos dos municípios para reforçar a segurança e garantir o direito ao voto e a ordem pública. Em todo o estado, o Corpo de Bombeiros também foi empregado com o suporte de ambulâncias e veículos para combate a incêndio e ocorrências de emergência.

INTERIOR – Na Capital, a PM recebeu, por meio 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), 42 acionamentos, que resultaram três pessoas encaminhadas ao Fórum Eleitoral de Curitiba. O 2º Comando Regional da PM (2º CRPM), que atende Londrina e Região, atendeu 42 ocorrências e encaminhou 29 pessoas. As equipes policiais lavraram 30 Termos Circunstanciados.

Na região de Maringá, as unidades do 3º Comando Regional da PM (3º CRPM) foram atendidas 39 situações eleitorais, das quais 30 pessoas foram encaminhadas e 18 Termos Circunstanciados lavrados. Nos Campos Gerais, região de Ponta Grossa, o 4º Comando Regional da PM (4º CRPM), atendeu 30 ocorrências de cunho eleitoral, que geraram 11 encaminhamentos e a lavratura de sete Termos Circunstanciados.

Na região de Cascavel, as unidades que compõem o 5º Comando Regional da PM (5º CRPM), atenderam 41 ocorrências e 17 pessoas foram encaminhadas por delitos eleitorais. Os militares estaduais, nessa região, lavraram nove Termos Circunstanciados. Por fim, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e Litoral, o 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), atendeu 29 situações, encaminhou 23 pessoas e lavrou 13 Termos Circunstanciados.