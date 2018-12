PM divide água com cachorro durante trabalho e conquista internautas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cuidado de um policial militar com um cachorro —seu companheiro de trabalho— chamou a atenção durante uma partida de futebol em Fortaleza (CE). Sob calor, o PM não hesitou e dividiu sua garrafinha de água com o animal.

A cena viralizou. O vídeo mostra o PM oferecendo sua água ao cachorro, que bebe satisfeito. Depois, molha as mãos e passa sobre a cabeça do bichinho, para refrescá-lo.

Segundo a PM do Ceará, o policial é o cabo Daniel, integrante do CPCães, e seu companheiro de serviço, Logan, um rottweiler. Eles faziam a segurança da partida entre Ceará e Internacional, no último dia 11, na Arena Castelão.

“Pequenas atitudes como esta mostra a proximidade e respeito estabelecidos entre os dois e enche a corporação de orgulho”, escreveu a PM em rede social.

Não é a primeira vez que o afeto entre PM e cão da corporação cativa o público. No desfile de 7 de Setembro de 2017, um policial percorreu parte do trajeto com um labrador no colo, em Fortaleza. Isso porque Marley teria perdido a proteção feita com esparadrapo na pata –para encarar o calor do solo— e teve dificuldades para caminhar.