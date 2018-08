PM do Paraná retifica edital de concurso para cadetes, e troca masculinidade por enfrentamento

Da Redação Bem Paraná com sites

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) retificou o edital do concurso para cadetes 2019. O edital criou polêmica principalmente por causa de um item que exigia dos candidatos um grau de "masculinidade", entre outros itens considerados "sexistas e preconceituosos". A repercussão foi tamanha que, na segunda-feira (13) a governadora Cida Borghetti determinou que o edital fosse "urgentemente corrigido". A retificação no edital aconteceu ainda na segunda.

O termo masculinidade foi alterado para "enfrentamento, a capacidade de o indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades e de não emocionar-se facilmente", consta no edital.

Ainda na segunda-feira, a governadora ressaltou que não admite qualquer postura discriminatória nos atos das instituições de Estado, e destacou o fato de ter escolhido uma mulher, a Coronel Audilene, para o comando geral da Polícia Militar. A Polícia Militar do Paraná também emitiu uma nota respondendo à polêmica. "A Polícia Militar do Paraná em nenhum momento têm adotado posturas sexistas, discriminatórias e machistas. A Corporação destaca que depois de 164 anos de instituição têm uma mulher no Comando da Corporação, o que mostra a postura da PM em não fazer diferenciação de gêneros", diz a nota.