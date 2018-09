PM é morto com tiros de fuzil em Guarujá

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O policial militar José Aldo dos Santos, 49, foi assassinado a tiros de fuzil na manhã desta quarta-feira (26) na região de Vicente de Carvalho, bairro periférico de Guarujá, litoral sul de São Paulo.

O carro em que ele estava, um Honda Civic, foi atingido por mais de 50 disparos. O crime aconteceu por volta das 7h30, logo após o PM ter deixado sua mulher no embarque da travessia da balsa entre Guarujá e a cidade de Santos.

De acordo com informações da polícia, o PM estava de folga e não trajava uniforme. Ele entrou para a corporação em 1995 e era conhecido na região por ter uma forte atuação contra o tráfico de drogas. Atualmente estava lotado na cidade de Bertioga, também no litoral paulista.

Segundo Fabian Umbelino, chefe de investigação do 2º Distrito Policial de Guarujá, pelo menos três indivíduos ainda não identificados ultrapassaram o carro do policial e o obrigaram a parar.

Três homens saíram do carro portando fuzis calibre 556 e 762 e iniciaram a série de disparos contra o José Aldo, que não teve tempo de reagir e morreu no local.

A polícia diz que o crime pode ter sido motivado pelo trabalho do policial no combate ao tráfico. Ele havia relatado a familiares e amigos que estava recebendo muitas ameaças.

A investigação também constatou que, após ser morto, o policial teve a arma furtada. A equipe de investigação da Polícia Civil já tinha pistas sobre o autor desse furto e tentava localizá-lo na tarde desta quarta-feira.

Após fugirem, os criminosos que atiraram contra José Aldo incendiaram e abandonaram o carro que utilizaram em Monte Cabrão, território do município de Santos localizado entre duas áreas de Guarujá, a cerca de 20 km do local do homicídio. Ninguém foi preso até o momento.

Levantamento feito pela Folha de S.Paulo em maio com base em relatórios sigilosos da PM de São Paulo mostra que, de cada dez ataques a policiais, em nove eles acabam feridos ou mortos. A maioria em roubos, envolvendo soldados.