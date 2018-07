PM leva três tiros após reagir a assalto e é o 60º morto no ano no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um policial militar aposentado morreu por volta das 20h desta quarta-feira (11) em uma tentativa de assalto em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. É o segundo PM morto no estado fluminense somente nesta semana e o 60º neste ano.

Segundo a Polícia Militar, o cabo Ronalde Pereira da Costa, 58, estava em sua moto quando foi abordado por assaltantes. Os criminosos dispararam, e ele morreu no local.

De acordo com a página Irajá Notícias, que acompanhou a ocorrência, Costa chegou a acertar um tiro no pé de um dos bandidos, mas foi baleado três vezes no peito. A arma do policial teria sido roubada.

O cabo estava na corporação desde 1982 e deixa esposa e filha.

Menos de dois dias antes, na madrugada de terça (10), o soldado Rodrigo Passos Soares também foi morto na zona norte do Rio. O caso ocorreu enquanto ele e mais três PMs faziam uma abordagem a dois suspeitos em uma moto na avenida Brasil, na altura do complexo de favelas da Maré.

Segundo a corporação, quando os agentes verificaram que o veículo era roubado, um outro criminoso que dava cobertura à dupla começou a atirar de um carro próximo. Na intensa troca de tiros, Soares e um sargento foram baleados.

Ambos foram levados ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas o soldado não resistiu e foi enterrado ainda na terça. O outro policial teve ferimentos na coxa e no pé, sem risco de morte.

Um dos suspeitos também morreu e outro foi internado sob custódia em um hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foram apreendidos um fuzil AK-47, que teria atingido Soares, e uma pistola CZ.

O soldado tinha 29 anos e estava na corporação havia quatro anos, lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). Ele deixa a esposa.

Além dos 60 policiais militares, pelo menos mais cinco policiais civis e um federal morreram neste ano no estado do Rio de Janeiro, que está sob intervenção federal desde 16 de fevereiro.