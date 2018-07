PMN de Greca oficializa apoio à Cida

Da redação

O PMN do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, oficializou, em convenção no sábado, o apoio do partido à reeleição da governadora Cida Borghetti (PP).

Greca retribui assim, o apoio do grupo de Cida no segundo turno da eleição para prefeito da Capital de 2016, vencida por ele. No primeiro turno, o grupo de Cida teve como candidata a filha da governadora, a deputada estadual Maria Victória (PP).

Cida Borghetti agradeceu a confiança e reafirmou o compromisso em continuar com uma administração voltada aos municípios e às pessoas. “Um governo voltado para as pessoas, humanizado”, disse a pré-candidata à reeleição.

Greca destacou a importância da continuidade do trabalho de Cida no Palácio Iguaçu. “O povo de Curitiba e do Paraná precisa entender que o Governo tem que ser firme, forte e amoroso, como é a nossa governadora”, disse. “Cida Borghetti é a governadora que dará continuidade a esse Paraná exemplar e espelho para o Brasil que nós queremos”, acrescentou Greca.

O presidente estadual do PMN, Dr. Batista, lembrou do trabalho de Cida voltado ao combate ao câncer de mama e na saúde preventiva. “Acompanho de perto o trabalho da governadora Cida Borghetti há anos.

Como médico, posso falar com conhecimento de causa, que Cida foi a mulher que mais lutou para combater o câncer de mama e melhorar a saúde no país”.

Até o momento a pré-candidatura de Cida Borghetti já recebeu o apoio oficial de PROS, PMB, PTC e PMN. Nas proporcionais a legenda deve coligar com o PROS e o PMB.