O PRB, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus faria convenção ontem à noite para confirmar apoio à candidatura do deputado estadual Ratinho Junior (PSD) ao governo do Estado. O Podemos, do senador Alvaro Dias; e o PSL, do deputado federal Fernando Francischini realizam convenções amanhã em Curitiba. O PODE deve se manter neutro na eleição estadual, mas confirmar a candidatura de Alvaro à presidência da República.

Incertezas

Outro pendência vem do PSL, que havia anunciado a candidatura de Francischini ao Senado, e agora está entre as principais incertezas. A legenda chegou a marcar convenção a primeira semana do prazo, mas desmarcou após recuo na possibilidade de aliança com Ratinho Jr. Francischini agora corre atrás também da governadora Cida Borghetti (PP) para dar palanque ao presidenciável do PSL, deputado federal Jair Bolsonaro. A convenção será na sede do partido, no bairro Mercês.

Japonês da Federal

O Patriotas, cujo presidente é o agente aposentado da Polícia Federal, Newton Ishii, o “Japonês da Federal”, também fará sua convenção amanhã. Ishii ainda não definiu quem apoirá e nem se sairá candidato, já que poderia ter problemas com a Lei da Ficha Limpa. Ishii foi condenado por corrupção e descaminho, ao facilitar a entrada no Brasil de produtos contrabandeados do Paraguai.

Em aberto

O PPS, presidido pelo deputado federal Rubens Bueno, realizou sua convenção ontem à noite, mas deixou ata em aberto para que tome decisão até domingo quanto ao apoio ao governo. “Não tem como ser diferente. Todos fizeram isso e não podemos correr o risco de ficarmos sozinhos”, disse Rubens Bueno.

Senado

Também em convenção ontem, o Solidariedade, do deputado estadual Marcio Paulik, confirmou apoio a Osmar Dias. O SD é a única sigla confirmada na coligação do pedetista. Já o PTB, também ontem, confirmou o deputado federal Alex Canziani como candidato ao Senado na chapa de Cida Borghetti.

Isolamento

PSB e DEM, que ameaçaram deixar a coligação da governadora e pré-candidata à reeleição, Cida Borghetti, caso o PSDB do ex-governador e pré-candidato ao Senado, Beto Richa, fosse excluído da aliança, já sinalizavam ontem reverem suas posições. Os dois partidos devem confirmar o apoio à Cida mesmo sem os tucanos, de olho na força do “chapão” governista para elegerem seus candidatos a deputado federal e estadual. Já o PSDB, isolado, corre o risco de só eleger um deputado federal.

Debates

Para 49,8% dos eleitores brasileiros, o fato de um candidato não participar dos debates diminui a vontade de votar nele. O resultado vem de levantamento da Paraná Pesquisas que ouviu 2.240 eleitores em 26 Estados e Distrito Federal e em 170 municípios brasileiros entre os dias 25 a 30 de julho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o grau de confiança de 95%.

Não influi

Para outros 46,2%, a ausência do candidato nos debates não faz diferença na hora do voto. Segundo o instituto, 1,7% que essa ausência aumentaria a vontade de votar no candidato, e 2,3% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BR-00884/2018 para o cargo de Presidente.