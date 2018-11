Poeta Leide Moreira morre aos 70 anos, em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num post em suas redes sociais, publicado na noite de quinta (22), a cineasta e produtora cultural Leide Jacob replica "Dilema", poema de sua mãe, a advogada Leide Moreira: "Minha vida se esvaindo/ Não sei se vou chorando ou sorrindo/ Sorrindo pondo fim a uma agonia que não aguento mais/ Chorando por deixar para trás pessoas que amo demais".

Jacob lembra que os versos foram as primeiras coisas ditas pela mãe por meio de uma tabela especial, que a permitia soletrar palavras utilizando apenas os olhos. Moreira havia descoberto pouco antes, em fevereiro de 2005, que sofria de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa que leva à paralisia. Em novembro do mesmo ano, precisou fazer uma traqueostomia, e logo perdeu a fala.

"Pesquisando na internet, descobri um médico que indicava essa tabela, e falei: 'Mãe, vamos testar'. Aí de primeira ela já falou a poesia, estava pronta", conta Jacob. "E a gente falou, 'poxa, que lindo'. Depois de engolir a seco, porque o conteúdo [de 'Dilema'] é muito duro."

Logo Moreira indicou à família que buscasse numa pasta de seu computador outros arquivos, poemas antigos que ela tinha costume de escrever, mas nunca mostrou aos outros. Os versos antigos e novos, agora ditados por meio da tabela, deram origem ao livro "Letras da Minha Emoção", publicado de forma caseira em 2006.

A coletânea repercutiu, e depois a advogada publicou outras duas obras. "Poesias para me Sentir Viva" foi lançado em 2008 no auditório da Folha, com a presença de Leide Moreira, de maca e UTI móvel -a primeira vez que ela saía de casa nessas condições, segundo a filha.

Já "Não Espere de mim Apenas Poesias" (2015), também lançado no jornal, reunia não apenas poemas, mas também relatos do cotidiano de Moreira, que perdeu todos os movimentos e só tinha controle de seu globo ocular.

"Esse trabalho [na escrita] empoderou muito ela, que conseguiu mostrar que tem muito conteúdo para ser dito", conta a filha. Mais que isso, Moreira acabou se tornando uma voz nos casos de ELA. Protestou contra a obrigação de comprar quatro ingressos para ver um show musical em São Paulo -o dela e o das assistentes que precisavam acompanhá-la-, e seu caso inspirou uma lei que proíbe as casas de shows de seguirem a prática.

A história deu origem ao curta documental "Pagar 4 Nunca Mais" (2018), dirigido por Jacob, que já havia feito outro filme sobre a mãe: em 2007, entregou uma câmera às cuidadoras de Moreira, para que registrassem os momentos em que ela escrevia. As gravações deram origem ao documentário "Minha Poesia", selecionado para o NYC Independent Film Festival.

A advogada vivia em seu apartamento paulistano num sistema de home care, com uma UTI em seu dormitório.

Nos últimos meses, foi parando de se comunicar. "Da última vez, disse: 'Hoje leram para mim o jornal errado, o de ontem'. Fiquei imaginando ela ouvindo o jornal todo, e sabendo que estava errado. É ao mesmo tempo engraçado e bom, saber que ela tinha toda essa consciência, mas também difícil, porque ela está lá e não consegue se comunicar."

Moreira morreu na noite de quinta (22), aos 70 anos. Ela foi velada na manhã desta sexta (23), na Catedral Metropolitana Ortodoxa, e cremada durante a tarde, na Vila Alpina. Além de Leide Jacob, deixa outros dois filhos e três netos.