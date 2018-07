Point reune a vida noturna em Curitiba no celular

A partir do final deste mês, os paranaenses poderão usufruir de um moderno aplicativo focado nas baladas. O app, que aproxima usuários de casas noturnas e marcas, tem o intuito de modernizar a comunicação do segmento. Entre as facilidades oferecidas pelo app estão descrição das baladas, promoções, sorteios, pontos para troca em benefícios e também a indicação personalizada de eventos. Com a plataforma ‘Point’ será possível visualizar de forma rápida e prática as principais festas e shows que acontecerão na cidade, além de contar com diversas facilidades e ações exclusivas para quem fizer o download. E para quem ficou curioso em conhecer a plataforma, a Point já está disponível para download desde segunda-feira (23) nos sistemas Android e IOS. E na quinta-feira (26), o aplicativo será apresentado para os jornalistas e influenciadores de Curitiba, no TAJ Bar.

Pipefy contrata em Curitiba

Quem sonha em trabalhar em uma empresa global e, ao mesmo tempo, inovadora tem uma ótima oportunidade: a Pipefy, startup de gerenciamento de processos eficientes, com sedes em São Francisco, no Vale do Silício, e em Curitiba, no sul do Brasil, está contratando. Além de diversas vagas abertas na área comercial, a empresa busca profissionais para as seguintes posições: JR Buyer, Software Architecht, Elixir Dev, Support Analyst N3 e Product Manager. Além dos conhecimentos e habilidades necessários para cada posição, há quatro pré-requisitos para os interessados em trabalhar na empresa: inglês avançado ou fluente, sonhar grande, ser muito bom no que faz, querer ir além do suficiente sempre.

Ultima temoorada

Os fãs de Game of Thrones há muito tempo esperam a confirmação de quando os episódios da oitava e última temporada da série irão ao ar. Apesar de ainda não haver uma data definida, o canal HBO ao menos assegurou que os capítulos finais da saga começam a ser exibidos ainda no primeiro semestre do ano que vem.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 25, pelo presidente de programação da companhia, Casey Bloys, num evento da Associação de Críticos de Televisão dos EUA, de acordo com a revista Entertainment Weekly.

Bizarrices

Socorro – No Texas um homem foi instalar uma fechadura dentro de um caixa eletrônico e terminou preso. Para conseguir sair, ele escreveu um bilhete e passou no lugar da cédula para um cliente bancário que realizava um saque