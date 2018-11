Polêmicas de Silvio Santos já envolveram Fernanda Lima e até própria filha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último sábado (10), o Teleton foi palco de uma repercussão inesperada, após Silvio Santos recusar um abraço de Claudia Leitte, com a justificativa de que o deixaria excitado. A cantora repudiou e se disse constrangida com o ocorrido.

Essa não é a primeira vez que Silvio Santos se envolve em uma polêmica com comentários machistas. Em Julho deste ano, Silvio comentou em seu programa um vídeo em que a apresentadora Fernanda Lima aparecia. "Com essas pernas finas e essa cara de gripe, ela não teria nem amor nem sexo", afirmou. Em entrevista à Band, Lima rebateu: "Silvio, porque não te calas?"

O apresentador voltou a respondê-la, dizendo que não se calaria. A apresentadora usou, então, suas redes sociais para se manifestar. "O corpo da mulher não é território público onde se pode meter a mão, avaliar, invadir, usar, agredir. Sigamos firmes e juntas construindo um grande abrigo de proteção para todas as mulheres contra qualquer violência machista", escreveu.

O apresentador também já constrangeu, ao vivo, sua filha, Patrícia Abravanel. Durante o quadro Jogo dos Pontinhos, ele explicava uma pergunta sobre orgia quando sugeriu que a filha participasse. "Não me põe nesse rolo, não!", disse ela, saindo de sua cadeira e indo se sentar com as dançarinas.

No Teleton de 2017, depois de uma apresentação de um grupo de bailarinas plus size, Silvio chamou uma delas para entrevistar: "Você é muito graciosa. Embora seja a única negra entre as brancas, é bonita. É bonita de verdade!", disse ele. "Quem casar contigo vai ter dois prazeres: um na hora do bem-bom e outro na hora em que você sai de cima."

A atitude motivou uma crítica da cantora Gaby Amarantos ao apresentador, no aniversário de 55 anos de seu programa. Em seu Twitter, Gaby escreveu: "Sério que vcs acham Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros/mulheres/gays/plus e ganhar mídia com isso. Cês tão mal de ícone viu, ñ dá mais pra normalizar isso!" (sic)

Em junho de 2017, Silvio convidou Maisa Silva para um quadro ao lado de Dudu Camargo. Ao longo da atração, o apresentador tentou convencer a jovem a namorar com seu colega de emissora. "Se for para isso eu posso ir embora. Não estou aqui para arrumar namorado, estou para participar do programa", respondeu ela.

Sobre o caso, Maisa escreveu um textão em suas redes sociais. "Vivemos em uma sociedade onde a mulher muitas vezes não tem voz e precisa lutar com situações constrangedoras e brincadeirinhas [...] até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo?"