Polícia Ambiental e IAP flagram desmatamento ilegal em Guaratuba

Redação Bem Paraná

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) de Guaratuba e a Polícia Ambiental Força Verde flagram uma área de desmatamento ilegal em Guaratuba, no Litoral do Estado. Uma denúncia anônima levou a polícia ao local e à prisão de uma pessoa. Também foram apreendidos no local uma escavadeira mecânica, uma motoniveladora e um caminhão basculante.

O homem preso desmatava uma área de 1840m² de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, no Balneário Nereidas. Ele foi flagrado com uma motosserra para cortar a vegetação para abrir ruas e lotes irregulares.