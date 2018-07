Polícia Civil deflagra operação contra  punguistas no Centro de Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

“Operação Tiradentes” – Cerca de 50 policiais da Divisão Policial da Capital (DPCap) estão nas ruas na manhã desta quinta-feira (11/07) para cumprir 18 mandados judiciais – dez de prisão temporária e oito de busca e apreensão – contra suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em furtos e roubos no Centro da cidade, conhecidos como “punguistas”.

Os mandados judiciais serão cumpridos em bairros da Capital e Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e contarão com o apoio de equipes da Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM).

As investigações que desencadearam a operação policial perduraram aproximadamente cinco meses, as quais constataram funções específicas de cada membro do grupo criminoso. A ação foi nomeada “Tiradentes”, devido a atuação criminosa dos bando especialmente nas praças Tiradentes e Carlos Gomes.