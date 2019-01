Polícia Civil instaura inquérito para apurar morte da ginasta Jackelyne da Silva

O pai da vítima, de 43 anos, registrou um boletim de ocorrência para verificar se houve negligência no atendimento médico. De acordo com o pai da ginasta, no dia 12 de janeiro ela teria sofrido uma queda em casa. Na ocasião, ela foi levada ao hospital, medicada e liberada.

A atleta continuou a sentir fortes dores e retornou ao hospital nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, quando foi medicada. No dia 15 de janeiro ela passou por um tomografia que constatou a lesão na região lombar, mas não chegou a ser internada.

No mesmo dia, a atleta reclamou de dores no peito e gases abdominais, sendo medicada em casa. No dia seguinte, ela voltou a sofrer com fortes dores e foi socorrida a UPA 26 de Agosto, em Itaquera, onde teve a parada cardiorrespiratória e não resistiu.