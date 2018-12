Polícia de SP acha corpo na casa de sogros de servidora desaparecida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil encontrou, na segunda (5), um corpo enterrado no quarto de uma casa no Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo, alugada pelos sogros da assistente social Márcia Martins Miranda, 41, desaparecida desde 2 de outubro.

Os sogros de Márcia foram presos no mesmo dia, temporariamente (por 30 dias) acusados pelo crime. A reportagem não localizou a defesa dos acusados.

Segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) há "fortes indícios", de que o corpo seja de Márcia. A polícia aguarda o resultado de exames de DNA para confirmar isso.

Uma das linhas de investigação da polícia é a de que os sogros atraíram Márcia à uma agência bancária, na zona oeste da capital paulista, com a promessa de que iriam abrir uma conta para os dois netos, além de oferecer uma casa para assistente morar com as crianças.

Márcia estava em processo de separação e os sogros teriam "obsessão" pelos netos. "Eles tinham a vontade de criar os netos como se fossem filhos", afirmou o delegado Mário Sérgio de Oliveira.

A Justiça decretou a prisão dos sogros de Márcia, que foi vista pela última vez, segundo as investigações, embarcando no carro deles, em frente a uma agência bancária, na avenida Corifeu de Azevedo Marques.

INVESTIGAÇÃO

Ainda segundo o delegado, a polícia localizou a casa após constatar que os sogros de Márcia alugaram a residência, na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo, por 30 meses.

"Os policiais descobriram uma compra de materiais para construção, feita [pelo sogro] em uma loja no mesmo bairro. Os investigadores, então, levantaram o endereço e, no local, encontraram vestígios de uma cova em um dos cômodos", explicou.

Com auxílio do Corpo de Bombeiros, a polícia achou um corpo, dentro de um saco plástico, em estado "parcial" de decomposição.

O marido de Márcia prestou depoimento nesta terça (6). Ele não é suspeito. Uma fonte policial afirmou que o companheiro de Márcia teria ajudado a encontrar os acusados.