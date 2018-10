Polícia de Tocantins busca 19 presos foragidos de Araguaína

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 100 homens das polícias Civil e Militar e agentes da Secretaria de Segurança Pública de Tocantins buscam 19 presos que fugiram do presídio Barra da Grota, em Araguaína, no norte do estado. A informação foi confirmada pela Delegacia de Polícia da cidade. Segundo o agente que não quis se identificar, a maior parte do grupo estava presa por roubo e latrocínio. As informações são da Agência Brasil.

Os foragidos mantêm como reféns uma professora, que dava aulas dentro da unidade, e um agente penitenciário. De acordo com os policiais, eles estão escondidos na mata ao redor do presídio. A fuga ocorreu na tarde de terça-feira (2), quando 28 detentos renderam agentes penitenciários, fazendo, ao todo quatro reféns.

Dois agentes foram libertados ainda ontem, depois de uma troca de tiros que terminou com a morte de nove dos foragidos. Policiais que estão no local há mais de 15 horas, em esquema de revezamento, continuam a busca pelos outros reféns.