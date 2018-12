Polícia do CE apura estupro por suposta intolerância política

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do CE investiga o estupro de uma universitária de 33 anos, na quinta (25), no entorno do campus da Universidade de Fortaleza (Unifor). O crime teria sido motivado por suposta intolerância política.

Na sexta, estudantes fizeram um protesto. Uma avenida foi fechada e os alunos entoaram palavras de ordem contra a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL).

A Secretaria de Segurança do CE diz que o caso está sendo investigado. A estudante fez exame de corpo de delito e foi medicada.

A Comissão de Direitos Humanos da OAB-CE diz que aparentemente o crime aconteceu por "motivações políticas". "A aluna já havia comunicado as ameaças que sofria há vários dias às autoridades competentes, mas infelizmente a ameaça se concretizou", diz.

A Unifor colocou sua estrutura de apoio jurídico e psicológico para acompanhamento da aluna.