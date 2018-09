Polícia do Paraná faz perícia em armamento que pode derrubar um helicóptero 

Da Redação Bem Paraná

Equipes do Instituto de Criminalística, acompanhados de policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) realizaram, ontem, testes em fuzis de alto poder de destruição apreendidos recentemente. Na ação foram feitos testes balísticos em armas .50, AK 47 e AR 15. Os armamentos foram apreendidos no dia 11 de setembro, em uma chácara de Agudos do Sul, na Grande Curitiba.

As armas, de alto poder, podem ter sido utilizadas na fuga de presos da Penitenciária Estadual de Piraquara um dia antes, ou em assaltos a caixas eletrônicos. O armamento .50 tem capacidade para derrubar um helicóptero.

Além dos armamentos, foram localizadas emulsões explosivas já preparadas com espoletas, toucas balaclavas, radiocomunicadores, 16 coletes balísticos e miguelitos (artefatos de metal utilizados para furar pneus de veículos), além de materiais que podem ser usados para explosão de caixas eletrônicos e de cofres bancários.

Também chamou a atenção das equipes policiais a adaptação de uma Mitsubishi Pajero, modelo TR4, blindada, para ser utilizada em ações criminosas. “O veículo tem duas perfurações no vidro traseiro que permitem o encaixe da arma de calibre .50 para efetuar os disparos. Verificamos que o automóvel estava com as placas adulteradas e tinha sido furtado em junho deste ano em São Paulo”, disse o o comandante das equipes da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone), subunidade do Bope, tenente Edizio Marçal de Souza Júnior, que participou da apreensão.