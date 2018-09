Polícia do Rio apreende arma capaz de furar blindagem de carro-forte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio apreendeu nesta quinta (20), na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, uma metralhadora antiaérea norte-americana Browning .50. A arma é capaz de furar a blindagem de carro-forte e aeronaves e mede 1,68 metro e pesa 38 quilos. Ela dispara de 400 a 600 tiros por minuto, tendo uma precisão que alcança 1,5 quilômetro. As informações são da Agência Brasil.

Na ação, dois homens que estavam com a arma foram presos. Essa metralhadora estava na favela da Rocinha, zona sul do Rio, há alguns meses e estava sendo negociada por R$ 200 mil para traficantes da comunidade Fallet Fogueteiro, no Rio Comprido, região central da cidade.

De acordo com o delegado Delmir Gouveia, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, responsável pela apreensão, outras metralhadoras calibre .50 já foram apreendidas no Rio, mas essa é a primeira vez que uma arma dessa marca, de guerra, usada pelo Exército norte-americano, foi encontrada com o crime organizado.

O policial informou que os agentes vinham monitorando a arma que estava na favela da Rocinha havia alguns meses. Segundo ele, o crime organizado sofre uma baixa com a perda dessa metralhadora. “A apreensão dessa arma significa uma baixa em razão do emprego que ela proporciona. Essa arma seria usada numa ação criminosa de vulto fora do Rio de Janeiro e a apreensão vai inibir essa ação criminosa, que é objeto da investigação, que nós estamos mantendo em sigilo. É uma baixa significativa de perda de poderio para eles”, disse o delegado Delmir Gouveia.

O calibre do armamento bélico é o mesmo usado na emboscada que resultou na morte do traficante brasileiro Jorge Rafaat Toumani, conhecido como Rei da Fronteira, em julho de 2016. O criminoso foi morto na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com o Brasil. Ele estava em um carro blindado que não resistiu à potência do tiro.

A metralhadora Browning .50 é utilizada como arma antiaérea, terrestre e naval. A preferência por essa arma baseia-se na sua versatilidade em combate, por causa da configuração de sua munição, que pode ser perfurante, explosiva, traçante (munição que contém uma pequena quantidade de fósforo que se incendeia durante o disparo, com o objetivo de direcionar e iluminar o alvo. É usada para localizar o inimigo durante um ataque), incendiária e perfurante contra blindagem. Esse tipo de arma, com pequenas atualizações, continua sendo usada pelas Forças Armadas norte-americanas.