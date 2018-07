Polícia fará análise pericial de caso que investiga da morta da advogada Tatiane Spintzer

Redação Bem Paraná

A perícia do caso que apura a morte da advogada Tatiane Spitzner, 29 anos, fará uma 'espécie' de reconstituição do momento em que Tatiane morreu.O procedimento chama-se de análise pericial e não contará com a presença do marido de Tatiane, Luis Felipe Maiveler, acusado de ter jogado ela do quarto andar do prédio onde moravam no Centro de Guarapuava. A análise está marcada para as 19 horas desta sexta-feira, 27.

A promotora Dúnia Serpa Rampazzo, do Ministério Público do Paraná (MP-PR), que apura o caso informou, nesta quinta-feira (26), que informações coletadas pelas investigações apontam que a advogada estava em “uma relação abusiva”. Segundo as investigações, a vítima teria manifestado a intenção de se separar de Maivailer.

Tatiane Spitzner, de 29 anos, foi encontrada morta na madrugada de domingo (22), em um apartamento no Centro de Guarapuava, na região central do Paraná. O marido dela, Luis Felipe Manvailer, de 32 anos, foi preso em São Miguel do Iguaçu, a mais de 300 km de Guarapuava, após sofrer um acidente na BR-277. Ele é investigado por suspeita de feminicídio.