Polícia faz operação contra milícia no Rio de Janeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e do Ministério Público Estadual do Rio cumprem nesta segunda-feira (12) cinco mandados de prisão preventiva contra acusados de integrar milícia nas zonas norte e oeste da capital fluminense. As informações são da Agência Brasil.

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança, dois policiais militares, acusados de integrar o grupo criminoso, foram presos. Três dos alvos da operação ainda estão foragidos.

De acordo com o MPRJ, o grupo é acusado de extorquir moradores, comerciantes e empresários, sob a alegação de fornecer segurança privada para as comunidades de Campinho e Fubá (em Madureira, na zona norte), Quiririm (em Vila Valqueire, na zona norte), Caixa D’Água (em Quintino, na zona norte), Chacrinha (na Praça Seca, na zona oeste) e Jordão (na Taquara, na zona oeste).

Eles também são acusados de comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. Na investigação, os policiais encontraram indícios de homicídios e de exploração de comércio de gás e de sinais clandestinos de TV a cabo.