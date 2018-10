Polícia faz operações contra fraudes no PIS na Grande São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realizou na quinta-feira (25) duas operações contra fraudes nos saques do PIS no estado de São Paulo.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão na capital e nas cidades de Embu das Artes e Taboão da Serra (Grande SP).

Segundo informações do setor de comunicação da PF, as operações têm como objetivo acabar com os golpes de quadrilhas que estão sacando o dinheiro do PIS em nome de beneficiários, mas que não pegaram o dinheiro ainda. Para isso, os golpistas vão até agências da Caixa Econômica Federal com documentos falsos, como o RG, por exemplo.

As investigações apontam que os criminosos conseguiam informações sobre os beneficiários e se passavam por eles para ter a grana.

As ações tiveram início a partir de saques fraudulentos na cidade de Cruzeiro (227 km de SP). Dos 13 mandados, 8 vieram após a operação Golpes Master, de agosto, feita a partir da prisão em flagrante de golpistas em Guaratinguetá (187 km de SP). Os outros cinco mandados de busca e apreensão fazem parte de outra operação, chamada de GolPIS, que foi iniciada após uma tentativa de saque fraudulento na cidade de Aparecida (180 km de SP). Ao todo, já foram identificados, nas duas operações, quase 150 saques fraudulentos.

Atualmente, a Caixa está pagando a grana do PIS para quem trabalhou em 2016 e 2017.