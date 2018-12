Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove pessoas foram presas entre quinta e segunda-feira, no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP). Uma chinesa, de 56 anos, levava na bagagem dez fósseis de peixes, sem autorização legal. Um angolano foi preso com passaporte falso e os demais, com drogas.