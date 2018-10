Polícia Federal faz operação contra tráfico internacional de drogas por navios

Agência Brasil

Uma megaoperação da Polícia Civil do Distrito Federal cumpre 72 mandados de busca e apreensão, 42 mandados de prisão preventiva e 6 de prisão temporária em Brasília e em outras 14 cidades pelo país na manhã desta quarta-feira (10).

Intitulada "Torre de Babel", a ação busca desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar crimes como tráfico de drogas, roubo, furto e desvio de carga no DF e em seis estados: Pernambuco, Bahia, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso.

A operação é resultado da junção de duas investigações que começaram há cerca de nove meses: a "Porto Seco" (contra furto e roubo de cargas) e a "Ilha da Fantasia" (contra tráfico de drogas).

Segundo a polícia, o líder da organização contava com o apoio de três homens nas duas frentes de atuação. Ele armazenava "grande quantidade de droga" em uma propriedade em Cristalina, no Goiás.

A Polícia Civil do DF mobilizou 300 servidores – entre delegados, policiais e agentes – dois helicópteros, duas aeronaves, um ônibus e 60 carros. A operação recebeu apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Força Aérea Brasileira, que disponibilizaram outras duas aeronaves.

A Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Receita Federal e as Forças Armadas prestaram suporte logístico e operacional.

Em Santa Catarina, mais de 100 policiais atuaram em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal nas cidades de Joinville, São Francisco do Sul e Navegantes. Em Joinville, foram cumpridos 18 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão.