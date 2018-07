Polícia investiga ação de bandidos disfarçados de judeus ortodoxos em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga furtos praticados por criminosos que se vestem de judeus ortodoxos para acessar prédios de bairros nobres na capital e furtar apartamentos de judeus.

Até agora, foram registrados três casos, todos neste final de semana, sendo dois em Pinheiros e um na região de Higienópolis, bairro que concentra parte da comunidade judaica na capital.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um dos casos ocorreu na tarde de sábado (21) na rua professor Artur Ramos, região de Pinheiros, quando um homem de 29 anos chegou em casa no final da tarde (vindo de uma sinagoga) e encontrou a porta do apartamento arrombada. O interior do imóvel estava todo revirado e, segundo o proprietário, faltavam joias (de valor não revelado).

Ao verificar nas imagens de segurança do prédio, a vítima viu que o crime foi praticado por dois homens vestidos de judeus que entraram e saíram do prédio sem dificuldades. Um deles estava de terno preto, camisa branca, chapéu preto e barbas espessas, o outro apenas de quipá (barrete típico).

Questionado pela vítima, o porteiro disse que autorizou a entrada dos criminosos porque estes disseram que iriam ao apartamento de um morador judeu que, como ocorre na comunidade, não atenderia ao interfone aos sábados, em razão do shabat.

Outro crime foi registrado na tarde de domingo (22) em um prédio da rua Carlos Millan, também em Pinheiros. Segundo o registro policial, um funcionário do prédio suspeitou da forma como um homem deixava o local, também vestido de judeu, e decidiu investigar o ocorrido.

Descobriu que o homem tinha ido ao segundo andar. Ao ir ao local, encontrou a porta do apartamento de um morador que estava em viagem arrombada. O registro diz que foi levado dinheiro (500 euros, cerca de R$ 2.200) e outros objetos.

O terceiro crime, segundo o Governo do Estado de São Paulo, ocorreu neste final de semana na rua Albuquerque Lins, em Santa Cecília, vizinha de Higienópolis, na região central. A secretaria diz que um dos suspeitos já foi identificado e, agora, a polícia vai apurar se fazem parte da mesma quadrilha.