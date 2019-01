Polícia investiga suposto sequestro que acabou com um homem morto na Grande Curitiba

Blog Plantão de Polícia

A polícia investiga se um homicídio que aconteceu na manhã desta terça (29), em uma estrada rural próximo a BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi nesmo um sequestro,. De acordo com as primeiras informações, três homens, dois deles irmãos, teriam sido colocados em veículo, em Paranaguá, e levadas até a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde um deles acabou morto com um tiro na nuca.

