Polícia Militar convoca coletiva para divulgar esquema de segurança nas eleições em todo o Paraná

PMPR

A Polícia Militar do Paraná, divulga nesta quinta-feira (04/10), as informações sobre o esquema de segurança das Eleições 2018 no estado. O objetivo da PM com o reforço do policiamento é garantir e preservar a ordem pública no território paranaense durante o pleito eleitoral e o acesso dos eleitores aos locais de votação, bem como a garantia do direito ao voto.

A PM atuará ainda em apoio à Justiça Eleitoral nos casos em que houver necessidade, agindo em conjunto com outros órgãos de segurança pública.