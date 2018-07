Polícia prende homem que atirou em mulher em mercado em Los Angeles

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Los Angeles prendeu um homem que fazia reféns dentro de um mercado no sábado (21), terminando assim uma perseguição de mais de três horas durante a qual ele matou uma mulher.

O homem, que estava sendo perseguido pela polícia depois de ter atirado sete vezes em sua avó e em outra mulher em lugares diferentes da cidade de Los Angeles, bateu o carro do lado de fora do mercado, onde trocou tiros com a polícia e entrou na loja que estava cheia. Ao entrar no mercado, segundo a polícia, ele atirou e matou uma mulher.

Ferido no braço, ele negociou a rendição pelo telefone.