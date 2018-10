Polícia prende sete em briga de torcedores do Flamengo e Fluminense

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RIO (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou neste sábado (13) que sete torcedores foram presos após uma briga entre as organizadas do Flamengo e Fluminense.

O clássico entre os times acontece neste sábado, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo informações da polícia, o confronto entre as torcidas aconteceu na esquina da rua São Francisco Xavier com a avenida Maracanã.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostram os torcedores se enfrentando na rua, enquanto, alguns motoristas que passavam pelo local tentam dar a volta para fugir da confusão.

As autoridades informaram que estão investigando o caso.