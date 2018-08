Policiais civis são alvo de tiros no Ceará

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio aos recentes ataques contra ônibus e prédios públicos no Ceará, uma equipe de policiais civis foi alvo de disparos de armas de fogo na cidade de Morada Nova, localizada na região do Jaguaribe. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, os ataques aconteceram durante uma ocorrência policial, não tendo relação com os ataques que desde o dia 27 vêm ocorrendo no estado. As informações são da Agência Brasil.

Os disparos aconteceram na noite desta terça-feira(31) quando os policiais, em meio a uma ocorrência, se depararam com homens armados transitando na via CE-138, próximo ao distrito de Chile. De acordo com a secretaria, os homens estavam em um veículo de passeio e em um caminhão-baú, quando dispararam contra os agentes.

Posteriormente, eles abandonaram o caminhão, que foi apreendido, e tomaram de assalto um automóvel, enquanto os outros integrantes do grupo fugiam em outro carro. Munições calibre .50 foram encontradas no local. Até o momento não há registro de presos ou feridos em decorrência dessa ação.