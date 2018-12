‘Policiais do Bem’ fazem a festa de crianças no Natal

Rodolfo Luis Kowalski

Nos últimos meses, as polícias do Paraná ganharam destaque nas manchetes de jornais por situações nada decorosas. Suspeitas de execução, policiais forjando flagrantes para arrecadar dinheiro ilícito, mortes de pedestres em acidentes de trânsito. Mas é sempre importante destacar o lado coletivo da corporação. E o final de ano costuma ser uma boa época para se lembrar disso, dando destaque aos “Policiais do Bem”.

Só no último dia 10, por exemplo, foram duas ações que fizeram a alegria de centenas de crianças, uma promovida por policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) e outra, pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e do Regimento de Polícia Montada (RPMon), em ações relacionadas às iniciativas Natal Solidário e Natal Itinerante, respectivamente.

Uma dessas ações ocorreram no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vila Rosinha, em Curitiba, que pelo segundo ano consecutivo visitou o local com o objetivo de promover a adoção de cartinhas de várias crianças. Desta vez, em parceria com os Correios, foram cerca de 153 alunos, dos dois aos cinco anos, atendidos e agraciados com a distribuição de presentes no local pelos policiais do 12º BPM. Todos os presentes foram arrecadados através de doações.

Já a outra ação, promovida pelo BPTran e o RPMon, também arrecadou brinquedos para crianças de comunidades carentes. No dia 10, a primeira região a receber as equipes policiais foi a Vila Torres, no bairro Prado Velho. Aliás, não só os presentes foram preparados com carinho para a ocasião, mas os próprios policiais militares se vestiram com trajes natalinos e até um militar assumiu o papel de Papai Noel.

Antes mesmo dessas ações natalinas, policiais civis da Delegacia de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, já haviam dado bom exemplo ao arrecadar diversos materiais de construção entre o final de novembro e o começo de dezembro para ajudar as vítimas de um tornado que devastou Itaperuçu, também na RMC. A doação aconteceu no barração da Prefeitura da cidade.

‘Cada um fica mais empolgado após ações como estas’, diz comandante

Além das crianças, que puderam brincar com os policiais, conhecer as viaturas (algumas delas especialmente decoradas para o Natal) e ganhar muitos presentes, também os próprios policiais ‘saíram ganhando’ com a iniciativa altruísta, segundo afirmou o Comandante do Regimento de Polícia Montada (RPMon), tenente-coronel Elias Ariel de Souza.

“Os nossos policiais ficaram até mesmo mais empolgados e emocionados do que os que receberam os brinquedos, porque participaram de um ato singelo de solidariedade”, disse o tenente-coronel Elias, que ainda tratou de ressaltar a importância dessa proximidade entre a corporação e a comunidade.

“Destacamos a importância dessa proximidade da Polícia Militar com as comunidades, não só no atendimento de ocorrências ou na questão da preservação da ordem pública, mas, também, nesse sentido de aproximação como bem-estar social, de levar a alegria e o conforto a essas comunidades e demonstrando que a Corporação é um braço amigo, alguém que está sempre pronto a atender”, comentou o comandante.