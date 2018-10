Policiais fazem parto de emergência e salvam mãe e criança em Colombo

Redação Bem Paraná

Equipe policial do 22º Batalhão realizou parto de emergência e os primeiros socorros na mulher de um soldado da Polícia Militar do Paraná dentro de residência no bairro Vila Zumbi, município de Colombo, na manhã desta sexta (19).

Os policiais foram acionados via UPS Zumbi que havia uma mulher entrando em trabalho de parto dentro de sua casa, deslocaram-se até o local e, junto com o pai do bebê, realizaram o parto e os primeiros socorros. O recém-nascido teve dificuldades em respirar, mas graças aos procedimentos realizados pela equipe a criança suportou até a chegada do SAMU.

Logo em seguida, as equipes médicas encaminharam mãe e filho em estado estável até o hospital.