Policial brasileiro Bruno Poczinek é eleito Mister Grand International 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Poczinek, 29, venceu, neste domingo (11) o Mister Grand International 2018, concurso internacional de beleza sediado em Porto Alegre. Esse é seu segundo título em concursos de beleza —o policial militar também ganhou o prêmio de Mister Brasil em 2017.

"Foi uma surpresa. Estou sem palavras para descrever a alegria por ter conquistado o título e, principalmente, por estar representando o Brasil", disse ele. Poczinek diz ainda que não pretende, mesmo com o título internacional, pedir exoneração do cargo.

"Pretendo continuar integralmente com a carreira de policial militar e tocar paralelamente o trabalho como modelo, junto da carreira internacional", afirma. Natural de Guarapuava, cidade do interior do Paraná, Poczinek diz nunca ter pensado em ser modelo e participar de concursos de beleza, até que começou a levar a sério as brincadeiras de seus companheiros do batalhão.

Quanto à sua profissão e ao futuro, Bruno também deve permanecer em Joinville, cidade em que reside. Embora já tenha recebido propostas para seguir carreira como modelo, ele diz esperar pelo momento certo. "Tenho que ver, pode ser que apareçam algumas oportunidades boas aí e eu tenha que mudar para São Paulo ou até para fora do país."

Ele competiu com concorrentes de 20 países diferentes, dentre eles um espanhol e um camaronês. O chef de cozinha Iván Medina, 25, Mister Espanha, natural das Ilhas Canárias, pesava 130 kg e passou a modelar após emagrecer 43 kg. Representante de Camarões, o jornalista e modelo Nick Kevin Parker Biapa, 23, leva às passarelas o ativismo em prol da cultura negra.