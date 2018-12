Policial civil aposentado é preso com R$ 500 mil e pistola em estrada de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial civil aposentado foi preso na rodovia Fernão Dias (BR-381) transportando cerca de R$ 500 mil não declarados.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi flagrado por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no km 7 da estrada, na altura da cidade de Vargem (SP), por volta das 22h30 desta segunda-feira (19).

Durante a abordagem, o motorista disse ser policial civil aposentado, que residia em Minas Gerais e estava na região para visitar um amigo.

Ao notar que o suspeito estava muito nervoso, a equipe da PRF decidiu fazer uma busca minuciosa no interior do veículo, um GM Astra com placas de Belo Horizonte (MG).

Na varredura, os policiais encontraram pacotes de dinheiro sob os bancos e os carpetes. Questionado sobre a quantia milionária, o policial civil aposentado disse não saber a origem do dinheiro e que apenas havia sido "pago para levar" o valor. Ele não informou o local e nem o nome da pessoa que receberia o dinheiro.

Os policiais também localizaram uma pistola calibre 380 com registro vencido no nome do suspeito. O motorista foi detido e encaminhado para uma delegacia de Bragança Paulista (Grande SP).

Os R$ 500 mil e a arma irregular também foram apreendidos. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar um possível esquema de lavagem de dinheiro.