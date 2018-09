Policial militar de folga é morto a tiros de fuzil no litoral de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O policial militar José Aldo dos Santos foi assassinado a tiros na manhã desta quarta (26), na região de Vicente de Carvalho, em Guarujá, no litoral sul de São Paulo.

Desde 1995 na corporação, o PM estava de folga e havia deixado a mulher na travessia das balsas entre Santos e Guarujá quando foi alvo de mais de 50 disparos, vários deles de fuzis.

De acordo com informações da polícia, Silva estava em seu veículo, um Honda Civic, quando por volta das 7h30 outro carro parou ao seu lado e seus ocupantes iniciaram a série de disparos. O crime aconteceu na rua Maranhão e o policial morreu no local.

José Aldo não trajava uniforme ou qualquer item que o identificasse à corporação no momento do crime. Apesar disso, segundo investigações, ele já havia relatado com pessoas próximas que estava sofrendo ameaças.

Os criminosos fugiram logo depois do homicídio e incendiaram o veículo utilizado no momento do crime. Por enquanto nenhum suspeito foi identificado ou preso, mas a polícia encontrou o carro ainda no período da manhã.