Políticos cancelam eventos e reuniões pré-eleitorais após morte de deputado

Narley Resende

Após a confimação da morte do deputado estadual Bernardo Carli (PSDB) em acidente de avião neste domingo (22), a governadora Cida Borghetti (PP) e seu marido, deputado federal Ricardo Barros (PP), assim como diversos outros políticos e autoridades, cancelaram reuniões e encontros que tratariam de alianças do período pré-eleitoral. Os políticos vão para Guarapuava, região central do Paraná, para participar do velório e enterro de Bernardo. O velório será na Prefeitura de Guarapuava, com horário ainda não definido.

O ex-governador Beto Richa, presidente do PSDB do Paraná, publicou nota para lamentar a morte do correligionário. "Profundamente abalado com a notícia da trágica morte do amigo e jovem deputado Bernardo Ribas Carli. Que Deus, na sua imensa benevolência, conforte a família neste momento de grande dor. Eu e Fernanda sofremos juntos a ausência repentina do Bernardo, ao lado da sua família", diz a nota.

