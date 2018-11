Políticos de direita do Chile visitam Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) recebeu nesta quarta-feira parlamentares chilenos da UDI (União Democrática Independente), um dos principais partidos de direita do país.

Os senadores Jacqueline van Rysselberghe, presidente da UDI, e José Durana estiveram na casa de Bolsonaro, no Rio de Janeiro, ao lado do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e do senador Magno Malta (PR-ES).

Eles declararam apoio ao candidato do PSL e apresentaram um convite para que ele viaje ao Chile após as eleições.

"Nós queremos que a esquerda que levou diversos países a níveis de corrupção inacreditáveis deixem de causar danos à nossa América Latina. Não queremos que ganhe a esquerda corrupta. Queremos que os governos possam entregar prosperidade e desenvolvimento", afirmou Jaqueline.

Ao fim do encontro, Lorenzoni disse que o convite para a viagem ao Chile é importante para o estreitamento das relações com o país governado por Sebastián Piñera, que já declarou apoio a Bolsonaro.

Questionado sobre declaração feita mais cedo pelo presidenciável, de que está com a "mão na faixa", o deputado adotou tom mais cauteloso.

"Nós não ganhamos nada. Trabalhamos toda a campanha com princípios, valores e verdade e muita humildade", disse. "Vamos vencer essa eleição porque essa é a vontade do povo brasileiro."

Bolsonaro recebeu na tarde desta quarta também o senador eleito Major Olímpio (PSL-SP), o governador eleito do Paraná, Ratinho Jr (PSD), e de seu pai, o apresentador de TV Ratinho.

De acordo com Olímpio, o futuro governador pediu apoio a Bolsonaro para a proteção na fronteira com o Paraguai.