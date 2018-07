Polo de ensino

Adriana Karam, Pedro Andriolli, diretor de Ensino Superior a Distância do UniOpet, e Gilberto Zluhan, reitor do Centro Universitário UniOpet.

O Centro Universitário UniOpet apresentou o primeiro polo presencial de ensino a distância da instituição em um shopping center. O novo polo está localizado no Colombo Park Shopping e acompanha a tendência do aproveitamento de espaços multiuso como shoppings para educação e formação profissional.

CASACOR

O artista Angelo Hasse presenteou, na última semana, a diretora da CASACOR Paraná, Marina Nessi, pelos seus 25 anos à frente do principal evento de arquitetura, decoração, design e paisagismo do Estado.

Na foto: Geraldo Martim Mensch, Marina Nessi e o artista Angelo Hesse. Crédito foto: Studio Daniel Assal

Premiada

A Cervejaria Ambev acaba de conquistar 16 medalhas no Australian International Beer Awards (AIBA), uma das principais competições cervejeiras do mundo, organizado pela Royal Agricultural Society of Victoria (RASV). Os rótulos medalhistas são da Bohemia, Colorado e Wäls. O AIBA premiou em 19 categorias de diferentes estilos e 10 troféus especiais. Foram 31 cervejarias brasileiras medalhistas e, pelo segundo ano consecutivo, a Cervejaria Ambev é a mais premiada entre elas.

* A Unimed Curitiba lançou sua nova campanha de vendas de planos para Pessoa Jurídica com foco nos micro, pequenos e médios empresários.

* Nesta quinta-feira, dia 24, às 18h, o PUC Idiomas – escola de idiomas da PUCPR – oferece palestra gratuita sobre o escritor colombiano, ganhador do Nobel de Literatura, Gabriel García Márques. O evento, todo em espanhol, será com o jornalista e também escritor colombiano Juan Quintera Herrera. A palestra será ministrada na FTD Digital Arena, localizada no Campus da PUCPR, Rua Imaculada Conceição, 1155 com inscrições pelo site.

* O LANAC – Laboratório de Análises Clínicas, acaba de adquirir o equipamento GeneXpert, que identifica bactérias multirresistentes em até três horas. No método antigo, o resultado do exame levava até três dias.

* A TIM relançou o Guia de Aparelhos.

* A Mini U.S. lança camisetas elaboradas exclusivamente para o Mundial. A novidade já desembarcou na loja em Curitiba, localizada no ParkshoppingBarigüi.

* A Marisol S.A inaugura mais uma franquia da marca Marisol. Desta vez, na cidade de Guarapuava.