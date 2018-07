PolskaFest apresenta a cultura e a gastronomia polonesa em Curitiba. Veja quando

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Com muita alegria, dança e música, é que a capital paranaense recebe a segunda edição da PolskaFest, evento dedicado à celebração da rica cultura polonesa no Paraná. Neste ano, a festa acontecerá em um dos bairros com maior concentração de descendentes de poloneses, a Sociedade Cultural Abranches, nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018. A PolskaFest tem como objetivo difundir a diversificada cultura polonesa através de várias atrações voltadas para toda a família, proporcionando momentos de descontração e lazer. A entrada é gratuita, mas quem quiser poderá doar um quilo de alimento, não perecível, na entrada do evento, que será destinado para entidades carentes. Mais informações em facebook.com/polskafest/.

O Salão da Sociedade Cultural Abranches receberá diversas atrações culturais, entre elas a exposição promovida pela casa da Cultura Polônia Brasil, apresentações de corais, bandas e grupos folclóricos. Na parte gastronômica, haverá comidas típicas polonesas e de etnias convidadas, além de food trucks, para agradar todos os paladares.

A 1ª edição do evento foi realizada no município de Araucária em 2017. E agora é a vez da capital paranaense receber sua 2ª edição, comentam os organizadores:. “Ano passado prestigiamos com a PolskaFest a região da antiga colônia Thomaz Coelho (Araucária, Contenda, Campo Largo, Lapa e entorno), que estava celebrando os 140 anos da imigração polonesa. E neste ano, iremos prestigiar a região Norte de Curitiba, que irá comemorar o SESQUICENTENÁRIO da imigração polonesa, em 2019. E a Polskafest Curitiba 2018 chega a cidade de braços abertos para iniciar os festejos em comemoração a esta tão importante data”, finalizam.

Missa em homenagem aos Pais

No dia 12 de agosto, comemorado o Dia dos Pais, haverá uma missa especial ministrada em homenagem aos patriarcas das famílias.

Sociedade Cultural Abranches

A Sociedade Cultural Abranches está localizada Rua Mateus Leme, 5932, próximo ao Parque São Lourenço, no Abranches. A casa recebe diversos eventos culturais e gastronômicos.

Serviço:

2ª Edição do PolskaFest Curitiba 2018

Data do evento: Dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018.

Horário:

Dias 10 de agosto: 17h até 23h.

Dias 11 e 12 de agosto: 11h às 23h.

Local: Sociedade Cultural Abranches - Rua Mateus Leme, 5932.

Classificação: Livre.

Ingressos: Entrada gratuita