O vereador Tito Zeglin (PDT) apresentou um projeto que pretende proibir – sob pena de multa – que pessoas alimentem os pombos que vivem em Curitiba. “Os pombos domésticos (Columba livia) são considerados pragas urbanas, pois podem transmitir doenças ao homem e causar danos materiais a bens públicos ou privados”, alega o parlamentar. O projeto proíbe a alimentação e a manutenção de abrigos, bem como a comercialização de alimentos para pombos nas vias e logradouros públicos.

Multa

O projeto prevê que o descumprimento sujeitará o infrator às seguintes penalidades: advertência e multa no valor de R$ 200, aplicada em dobro após cada reincidência. Na justificativa, Zeglin lembra de algumas doenças que podem ser transmitidas pelos pombos, como por exemplo, a psitacose, a salmonelose, a histoplasmose e a criptococose. Além disso, ele alega que há os parasitas como piolhos de pombos, ácaros, percevejos e carrapatos, “artrópodes que infestam tanto as aves como seus ninhos e abrigos, e também podem gerar problemas de saúde”.

Imposto sindical

O deputado federal Rubens Bueno (PPS) comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Para ele, a posição do STF representa um grande avanço e impediu que o país retrocedesse para um tempo em que os trabalhadores não tinham direito de escolha.

Enriquecimento

“Foi uma das decisões mais sensatas do STF nos últimos anos. O imposto sindical obrigatório era uma aberração que servia para alimentar uma rede interminável de ‘sindicatos de cartório’ que sugava bilhões de reais do bolso dos trabalhadores. Era uma fábrica que enriqueceu muita gente sem qualquer compromisso com as causas coletivas”, avaliou Bueno.

Mulheres

O ex-senador e pré-candidato ao governo do Estado, Osmar Dias (PDT), se comprometeu, em reunião no sábado com 300 líderes femininas em Curitiba, que se for eleito, criará a Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres. Segundo ele, a intenção é promover uma política voltada para o empoderamento da mulher, o que o pedetista define como “fundamental para uma sociedade mais justa e igualitária”.

Proteção

“Hoje, no Paraná, temos um órgão muito acanhado para cuidar de questões das mulheres. Não tem política nenhuma”, disse Osmar. “Uma secretaria comandada por uma mulher irá me ajudar na criação de políticas públicas e será fundamental para mudarmos uma realidade que compromete o desenvolvimento de toda a nossa sociedade. Precisamos criar uma rede de proteção social”, defendeu.

Protesto

O vereador do MDB de São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba), Ido Lunelli, divulgou nota criticando a decisão da Executiva Estadual do partido, comandada pelo senador Roberto Requião, de abrir negociações com a governadora e pré-candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP) e o deputado estadual e pré-candidato ao governo, Ratinho Júnior (PSD), diante da falta de avanço nas conversas com o ex-senador Osmar Dias sobre uma aliança entre as duas legendas. Vereador mais votado da sigla na cidade, ele afirmou não concordar com qualquer aproximação com Cida ou Ratinho Jr