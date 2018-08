Ponte desaba no norte da Itália e deixa dezenas de mortos e feridos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trecho de uma ponte na rodovia A10 desabou nesta terça-feira (14) durante uma tempestade na cidade de Gênova, no norte da Itália. Segundo autoridades municipais e bombeiros, ao menos 35 pessoas morreram e 14 ficaram feridas, sendo cinco em estado grave.

O jornal Corriere della Sera disse que entre os mortas há pelo menos uma criança e que quatro pessoas foram resgatadas vivas dos escombros, mas que dez ainda estão desaparecidas.

A agência de notícias local Adnkronos afirmou que o chefe das ambulâncias que participam do resgate falou em "dúzias de mortos".

O chefe da Defesa Civil italiana, Angelo Borrelli, disse que a ponte caiu sobre duas casas, mas elas estavam vazias e que até o momento não há nenhuma informação sobre vítimas que estavam no chão no momento do desabamento.

Ele afirmou também que entre 30 e 35 carros e três caminhões estavam no trecho que desabou.

O ministro dos Transportes da Itália, Danilo Toninelli, disse que "está acompanhando com grande apreensão o que parece uma grande tragédia". Cerca de 200 bombeiros participam das tentativas de resgate.

A bombeira Amalia Tedeschi, que trabalha nos resgates, disse à rede de TV Rai que o trecho que desabou tinha cerca de 80 metros de distância e 45 metros de altura.

Informações anteriores do canal Sky TG2 diziam que ele tinha 200 metros de distância e 100 metros de altura. A queda aconteceu por volta das 11h30 locais (6h30 de Brasília).

A ponte Morandi foi construída em 1967 e passou por uma reforma há dois anos. Em Gênova ela é conhecida como ponte do Brooklyn, em referência a tradicional construção de Nova York.

A estrada A10 vai de Gênova até a fronteira com a França e é usada também por moradores das regiões de Piemonte e Lombardia que vão até as praias da Ligúria.

Bombeiros dizem temer que o desabamento afete as linhas de gás que passam pela região.

As primeiras imagens divulgadas pelos meios de comunicação mostram a ponte, sem dezenas de metros, em meio a neblina.

Pelo terreno da região de Gênova, que fica entre o mar e a montanha, a rodovia possui longos túneis e viadutos. O trecho que desabou passa por uma zona industrial e também sob a ​água.