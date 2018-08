Ponte desaba no norte da Itália e deixa mortos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trecho de uma ponte na rodovia A10 desabou nesta terça-feira (14) na cidade de Gênova, no norte da Itália, derrubando diversos carros que passavam pelo local, informou o corpo de bombeiros da localidade.

Não há ainda informações oficiais sobre o número de vítimas, mas o jornal Corriere della Sera diz que são ao menos dez mortos. A agência de notícias Associated Press diz que cerca de dez veículos caíram no vazio no momento do desabamento.

O ministro dos Trasnportes da Itália, Danilo Toninelli, disse que "está acompanhando com grande apreensão o que parece uma grande tragédia".

A rede de TV Sky TG2 disse que um trecho de 200 metros de distância e a 100 metros de altura da ponte Morandi caiu por volta do meio-dia (7h de Brasília);

Bombeiros afirmaram que ainda há o temor que o desabamento afete as linhas de gás que passam pela região.

As primeira imagens divulgadas pelos meios de comunicação mostram a ponte, sem dezenas de metros, no meio da neblina que domina a zona industrial.

Pelo terreno da região de Genova, que fica entre o mar e a montanha, a rodovia possui longos túneis e viadutos.