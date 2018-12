Ponte Preta anuncia que não vai renovar contrato de Gilson Kleina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Gilson Kleina não vai seguir no comando da Ponte Preta em 2019. A informação foi confirmada nesta terça-feira (4) pelo presidente do clube, José Armando Abdalla Júnior.

Segundo o mandatário ponte-pretano, o treinador recebeu uma proposta de renovação de contrato na semana passada, mas ainda não deu um retorno ao clube. A demora motivou a direção a dar por encerrada a negociação.

“Não dá para ficar esperando. Estamos esperando há 10 dias. Não dá para ficar refém. O tempo está andando, o mercado está na ativa, e precisamos ir atrás de jogadores para 2019”, disse Abdalla Júnior.

Kleina iniciou sua terceira passagem pela Ponte no início do outubro, com a missão de conquistar o acesso à Série A do Brasileiro, mas encerrou a disputa da segunda divisão em quinto colocado.

Abdalla Júnior afirmou ter pressa para contratar um substituto e negou ter discutido o nome de Guto Ferreira, outro velho conhecido dos ponte-pretanos e atualmente sem clube.

A reapresentação do elenco da Ponte está marcada para 2 de janeiro. O time retorna aos gramados no dia 20 do mesmo mês, em sua estreia no Paulistão, contra o Oeste, no Moisés Lucarelli.