Ponte Preta cede empate ao Goiás e aumenta jejum de vitórias na Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta esteve perto de quebrar uma sequência ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o time campineiro abriu dois gols de vantagem, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Goiás, nesta sexta-feira (21), no estádio Olímpico de Goiânia.

Júnior Santos e André Luís colocaram a Ponte Preta na frente, mas Tiago Luís descontou ainda no primeiro tempo. Aos 41min da etpa final, Deivid, de cabeça decretou o placar final.

Essa foi a sétima partida consecutiva sem vitória da Ponte -cinco empates e duas derrotas. Com essa sequência ruim, o time paulista despencou para o décimo lugar, com 37 pontos.

Já o Goiás permanece por mais uma rodada na zona de acesso à Série A. O time dirigido por Ney Franco soma 46 pontos e tem três de vantagem sobre o Atlético-GO, o primeiro fora do G-4.

Na próxima rodada, o Goiás atuará contra o Paysandu, em Belém, no dia 28. Já a Ponte Preta, que tem uma das melhores campanhas como visitante mas não colhe bons resultados diante de sua torcida, joga no Moisés Lucarelli contra o Brasil-RS, no dia 25.

Outros dois jogos desta sexta terminaram em igualdade. O Coritiba saiu na frente do CRB, mas levou o empate por 1 a 1 em Maceió. O time paranaense está em 11º lugar, com 37 pontos, enquanto os alagoanos estão na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 30 pontos.

O São Bento completou cinco partidas de invencibilidade, mas o resultado não foi bom diante do então lanterna Boa Esporte. O time paulista ficou no 0 a 0 e parou na 12ª posição, com 36 pontos. Os mineiros são o 19º, com 26.