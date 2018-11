Ponte Preta vence São Bento e mantém chance de acesso à Série A

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta manteve vivo o sonho de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (2), a equipe campineira derrotou o São Bento, no estádio Moisés Lucarelli, por 2 a 1.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou ao oitavo lugar, com 50 pontos, ficando a quatro pontos da zona de acesso à elite do futebol brasileiro. Faltando quatro rodadas para o fim da Série B, as chances da equipe paulista permanecem vivas.

A Ponte Preta abriu o placar aos 23min do primeiro tempo, com gol de REnan Fonseca. Antes do intervalo, o São Bento igualou, com Éverton Páscoa. Na etapa final, o time da casa definiu o triunfo com gol de pênalti, convertido por Danilo Barcelos.

Essa foi a quinta partida consecutiva sem derrota da Ponte Preta. Essa série de quatro triunfos e um empate coincide com a chegada do técnico Gilson Kleina. Na próxima rodada, a Ponte tentará manter o bom momento contra o lanterna Boa Esporte, novamente em Campinas.

Já o São Bento está em 13º lugar e ainda precisando de pontos para acabar de vez com o risco de rebaixamento. O time de Sorocaba soma 43 pontos e está oito acima do grupo dos últimos quatro colocados. Na próxima rodada, receberá o Coritiba.

O Vila Nova perdeu grande chance de colar de vez no G-4. O time goiano ficou no empate sem gols com o Paysandu no estádio Serra Dourada. Com isso, foi a 52 pontos e está a dois pontos da zona de acesso. Na próxima rodada, joga fora de casa contra o Brasil de Pelotas.

O Paysandu, que ocupa a penúltima colocação e luta para fugir do rebaixamento, está com 34 pontos em uma disputa bastante embolada com Sampaio Corrêa, CRB e Juventude. Na próxima rodada, os paraenses recebem o Oeste.

O Oeste praticamente não corre risco de rebaixamento, mas vem emendando um jejum de vitórias. Com o 0 x 0 desta sexta com o Figueirense, o time paulista somou o sexto empate consecutivo, com apenas dois gols marcados.

O resultado deixou o Oeste em 12º lugar, com 44 pontos, enquanto o Figueirense está uma posição acima com um ponto a mais. Na próxima rodada, o time catarinense recebe o Guarani.