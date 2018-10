Ponte vence a segunda seguida e sonha com a Série A

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta conquistou a segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (12), o time paulista derrotou o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), por 2 a 1.

Essa foi também a segunda partida da Ponte Preta sob o comando de Gilson Kleina. Antes da chegada do treinador, o time campineiro parecia migrar para as últimas colocações. Agora, porém, chegou à oitava colocação, com 43 pontos, e está cinco pontos atrás do Avaí, que é o último time da zona de acesso à Série A.

A vitória da Ponte foi definida no primeiro tempo. O primeiro gol foi marcado por Matheus, aos 2min. O triunfo foi sacramentado em um contra-ataque que terminou com um chute de canhota de Danilo Barcelos. No fim do jogo, o CSA descontou, mas não conseguiu chegar à igualdade no placar.

Essa foi a sétima vitória da Ponte fora de casa. O time campineiro tem a segunda melhor campanha do torneio como visitante, atrás apenas do Goiás.

O CSA, por sua vez, segue no G-4. O time alagoano está em terceiro lugar, com 50 pontos. Na próxima rodada, tentará a reabilitação contra o Coritiba, fora de casa, no dia 16. A Ponte joga no estádio Moisés Lucarelli diante do Figueirense, no dia 19.

Em outro jogo desta sexta, o Goiás abriu vantagem na vice-liderança ao marcar 5 a 3 sobre o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O resultado levou a equipe esmeraldina a 53 pontos, ficando três atrás do líder Fortaleza e três à frente do CSA.

O Juventude, que ocupa a zona de rebaixamento, ainda abriu vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, com dois gols de Hugo. Na etapa final, o Goiás virou com dois gols de Michael, um de Lucão e outro de Robinho. O Juventude ainda descontou no fim, com Micael, mas Felipe Gedoz fez o quinto gol dos goianos.

Com a derrota, o Juventude caiu para a penúltima colocação, com 32 pontos. Na próxima rodada, os gaúchos tentarão a reação fora de casa, contra o Vila Nova, no dia 20. Já o Goiás busca manter a boa fase contra o CRB, em Maceió.

Ainda nesta sexta, o Sampaio Corrêa derrotou o Atlético-GO por 2 a 1, fora de casa, e deixou a zona da degola. O time maranhense chegou aos 32 pontos, ocupando a 16ª colocação.

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa recebe o Londrina, no dia 20. O Atlético-GO, perdeu a chance de colar o no G-4 e se manteve em sexto lugar, com 45 pontos. O próximo adversário dos rubro-negros é o Brasil-RS, no dia 16, em Pelotas.