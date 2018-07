Pop rock e ícones dos anos 80 dominam a sexta do Sheridan's

Redação Bem Paraná, com assessoria

Destaques do pop rock e hits da década de 80 agitam a sexta-feira (22/6) do Sheridan's Irish Pub. A casa recebe as bandas Acústico Filipe, Candyman Club e Bellize para abrir o fim de semana com muita música. A entrada é livre da abertura, às 19h, até 21h, após R$ 5.



Acústico Filipe faz versões acústicas de sucessos do pop rock. Já Candyman Club é o projeto focado no new wave dos anos 80 com toques de indie e gothic rock. o grupo tem seu repertório recheado de bandas marcantes como Bauhaus, The Cure, Blondie e Eurythmics, entre outros. Candyman Club toca há mais de dez anos, buscando sempre relembrar hits desses período que quase não aparecem em tributos, surpreendendo o público com boas músicas. Bellize é o terceiro projeto da noite, interpretando bandas e músicos nacionais, de Tim Maia a Jota Quest e Raimundos.





Acústico Filipe, Candyman Club e Bellize no Sheridan's Irish Pub



Data: sexta-feira, 22 de junho

Horário: a casa abre às 19h

Entrada: livre até 21h, após R$ 5.

Endereço: Rua Bispo Dom José, 2293 - Batel, Curitiba - PR

Informações: (41) 3343-7779 | www.sheridansirishpub.com.br