Popularidade de Macron cai e fica abaixo da de Hollande

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A popularidade do presidente da França, Emmanuel Macron, caiu nos últimos três meses. Atualmente, 31% dos franceses afirmam estar satisfeitos com a sua atuação, o nível mais baixo do mandato e inferior ao de seu antecessor, François Hollande.

Segundo o instituto de pesquisa Ifop-Fiducial, em um levantamento publicado nesta terça-feira (4) pela revista Paris Match e pela emissora Sud Radio, o índice de satisfeitos com Macron caiu dez pontos neste verão. O percentual é o menor desde maio de 2017, quando ele venceu no segundo turno as eleições presidenciais contra a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, e está abaixo dos 32% de Hollande, quando tinha o mesmo tempo no poder, em setembro de 2013.

Os autores da pesquisa vinculam a queda ao escândalo provocado por seu agente de segurança Alexandre Benalla, em julho, à renúncia do ministro de Ecologia, Nicolas Hulot, na semana passada, e à falta de decisão sobre a aplicação no ano que vem, como tinha programado seu governo, de questões envolvendo o imposto de renda.

Na mesma época do ano em 2017, Macron já tinha perdido 10%, mas partia de um nível muito elevado.

A queda constatada agora tem a ver, principalmente, segundo a Ifop-Fiducial, com a decepção dos eleitores com a personalidade de Macron. Prova disso é que seu primeiro-ministro, Edouard Philippe, perdeu três pontos percentuais e 35% dos cidadãos se dizem satisfeitos com seu desempenho.