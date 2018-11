Por agressão a jogadores do Boca, final da Libertadores é adiada

Folhapress

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A final da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors, que seria disputada neste sábado (24), foi adiada para as 18h (de Brasília) de domingo (25) em razão do ataque de torcedores do River ao ônibus do Boca.

"Há um pedido de ambos os clubes, um acordo de cavalheiros. Prima o sentido comum, a partida será jogada amanhã às 17h no Monumental", disse o presidente da Conmebol Alejandro Domínguez.

Inicialmente, o jogo estava marcado para 18h (de Brasília) deste sábado. Contudo, na chegada ao Monumental de Nuñez, o ônibus do Boca foi apedrejado e os atletas da equipe atingidos por gás de pimenta, utilizado pela polícia para tentar conter o ataque ao veículo.

A Conmebol adiou o jogo para 19h logo após a confusão. Depois, voltou a adiar o jogo, dessa vez para 20h15. O trio de arbitragem chegou a aquecer no gramado, mas depois voltou para a parte interna do Monumental.

Por fim, a entidade que controla o futebol sul-americano decidiu pelo adiamento do jogo, que será neste domingo, às 18h.