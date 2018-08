Por causa do ‘Masterchef’, programa da Renata Fan foi parar na cozinha

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Todo encerramento de ‘Masterchef’ deixa a Band meio maluca. Não por outras razões, mas até por ser o seu principal produto no entretenimento. Todo carinho e atenção, entende-se, são perfeitamente justificados. As consequências é que não são lá das mais interessantes. Porque dois estúdios foram disponibilizados para a final de terça-feira, também foram necessárias algumas acomodações. Algumas meio que daquele jeito, ou naquela de vestir um e desvestir o outro. Por exemplo: o “Jogo Aberto”, da Renata Fan, por falta de um local mais adequado, foi parar na cozinha do Daniel Bork. Por mais maluco que possa parecer, acabou sendo isso. Não encontraram outra maneira. Ali, num puxadinho, no meio de panelas, fogão e geladeira, fizeram uso do chroma-key para dar o velho e bom jeitinho. Velho até que sim, mas bom não ficou não. O resultado foi horroroso. Por que não, em caráter excepcional, a transferência para outra praça? Rio, por exemplo? Foi numa dessas, depois de tantas, que um belo dia, Danilo Gentili pegou as suas coisinhas e deixou a Band falando sozinha. Foi embora pro SBT. E está lá até hoje.

Congelado

A Globo não vai mexer no valor do prêmio destinado ao campeão do reality ‘Popstar’, que estreia segunda temporada em 16 de setembro. Quem vencer, vai levar R$ 250 mil.

É o que temos...

A Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20, com sede na França e início domingo, terá transmissão da Band. O jogo é Brasil e México, narração de Oliveira Andrade e comentários de Aline Calandrini.

Na agulha

O piloto do programa da Maisa, Maisa Silva, no SBT, já foi feito, refeito e submetido a duas avaliações internas. As considerações são as mais positivas, a ponto de agora existir uma dúvida: se será exibido mesmo no canal da internet ou na própria TV.

Duas coisas

No palco, a Maisa ainda apresenta certo nervosismo, nervosismo de quem quer acertar. Mas nas externas, o seu desempenho é mais solto. A conversa com a Chris Flores, sobre os mais diferentes assuntos, gravada dentro de um carro, apresentou um resultado bem interessante.

Caiu no colo

Além do talento, o destino jogou a favor de Sophie Charlotte, na escolha para protagonista da série “O Anjo de Hamburgo”, na Globo. Isso porque ela fala alemão e inglês fluentemente, línguas que também serão obrigatórias nesse trabalho.

Falta isso

Discovery e Academia de Filmes ainda não definiram título para o programa de Marcelo Tas, com estreia em 2019. Está em aprovação. As gravações, porém, vão começar em São Paulo na próxima semana.

Bem pensado

A Globo foi bem ao colocar um bloco de comerciais alusivos ao descongelamento, ontem, em um break de ‘O Tempo não Para’. Tudo a ver. Além do entrosamento, oportunidades que devem ser aproveitadas. E uma novela, aliás, com produção das mais atrevidas.

Tem tempo

No começo de 2019, a Record vai começar a definir o grupo de cobertura dos Jogos Pan-Americanos, com transmissão exclusiva na TV aberta, Record News e internet. O evento acontecerá entre 26 de julho e 11 de agosto, em Lima, no Peru.

Espaço reservado

Os três novos estúdios da Globo, em construção no antigo Projac, devem ter suas obras concluídas até meados do ano que vem, para, em seguida, receber necessário tratamento acústico e equipamentos de luz e captação de áudio. Só serão colocados à disposição da dramaturgia no início de 2020.

Bate – Rebate

Deborah Secco está no limite do exagero, na sua interpretação em ‘Segundo Sol’...

... Se não segurar um pouco a onda, entre tanto choro e desespero, a sua Karola corre o risco de cair do ridículo...

... A direção da novela pode ajudar.

O ‘Bom Dia & Cia.’, do SBT, completa 25 anos de exibição nesta quinta...

... Formatado por Nilton Travesso, o programa teve Eliana como sua primeira apresentadora...

... Silvinha Abravanel assumiu seu comando em 2015.

Só pra não ter confusão: na ‘Belíssima’, em reprise, à tarde, na Globo, tem a Bia Falcão...

... Em ‘Segundo Sol’, à noite, também na Globo, tem o Beto Falcão...

... Bom deixar claro: não existe grau nenhum de parentesco entre os dois...

... Coincidência apenas ou falta dos autores pesquisarem um pouco melhor.

Houve reviravolta no caso do ex-jogador Grafite, e ele acabou se entendendo com o SporTV. Novo contratado.

C´est fini

O novo pacote gráfico da Record, com vinhetas e ações alusivas aos seus 65 anos, será colocado no ar no dia 1º de setembro. Será um mês inteiro de comemorações, inclusive com a participação direta de alguns dos seus programas. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!