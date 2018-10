Por cuidados com febre amarela no feriado, vacina tem de ser tomada nesta quarta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem viajar no feriadão a partir de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora, e ainda não se vacinou contra a febre amarela, precisa recorrer nesta quarta aos postos de saúde. Isso porque imunização completa ocorre passados dez dias após a aplicação da dose. Mesmo após o surto do começo do ano, o risco de infecção da doença ainda existe e requer cuidados.

Marcos Boulos, coordenador de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado, da gestão Márcio França (PSDB), afirma que o governo segue em campanha permanente de imunização.

"A campanha virou rotina. Até porque o verão se aproxima e as pessoas estão mais sujeitas a ir para o mato. Por isso, acho que as pessoas precisam começar a se preocupar", afirma. O Brasil só registra casos de febre amarela silvestres, quando a doença é contraída em áreas de mata. Não há casos urbanos no país desde 1942.

LITORAL

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, em 18 de setembro, seis das 16 cidades do litoral paulista registraram a febre amarela: 22 casos confirmados e oito mortes. Os números mais expressivos estão em Ubatuba, uma das principais rotas de turistas: 11 casos e três mortes desde janeiro. Segundo Boulos, quatro macacos morreram no município com o vírus em agosto.

Caso a vacinação contra o a febre amarela ocorra faltando menos de dez dias para a viagem, recomenda-se o uso de repelentes para afastar o risco da picada dos mosquitos silvestres Haemagogus e Sabethes, transmissores da doença.

Estado de SP já registrou 502 casos

Os números mais recentes da febre amarela no estado evidenciam que o alerta permanece, a poucos meses do verão. De janeiro a 18 de setembro, 62 municípios paulistas registraram 502 casos autóctones, com 178 mortes.

Os dados são consideravelmente mais graves que os registros de 2017, quando se confirmaram 24 infecções locais e dez mortes em 14 cidades. Boulos afirma que a campanha de vacinação atingiu até 70% do público-

alvo, porém ainda restam cerca de 14 milhões de pessoas vulneráveis ao vírus em todo o estado.